Сегодня отмечает свой день рождения заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская @RomanovskayaEV«Крым 24» желает Елене Васильевне всего самого доброго, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!Крым 24 | @tvcrimea24 … .