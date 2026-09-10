Восстановление «Северных потоков», бренд Harry Potter и развития детско-юношеского спорта

- Лефортовский районный суд Москвы взыскал больше 100 миллионов рублей с двух фигурантов дела о мошенничестве, которые обманули певицу Ларису Долину; - После победы АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт, партия активизировала риторику о восстановлении «Северных потоков» и возобновлении поставок газа из России; - Warner Bros.