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Закон, порядок, государство

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В Пермском крае стражи порядка участвуют в акции «Мошенникам не доверяй, информацию проверяй!»

По инициативе сотрудников отделения уголовного розыска, подразделений дознаниям и следствия, службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу Пермского края проводится акция «Мошенникам не доверяй, информацию проверяй!».

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