К Дню отца: удивительные истории московских пап

День отца во многих странах мира празднуется 19 июня. Этот день — возможность выразить признательность всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей, показать роль папы в становлении ребенка, продемонстрировать уважение к семейным ценностям.
День отца во многих странах мира празднуется 19 июня. Этот день — возможность выразить признательность всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей, показать роль папы в становлении ребенка, продемонстрировать уважение к семейным ценностям.
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