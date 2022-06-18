Вечерняя Москва

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К Дню отца: удивительные истории московских пап

К Дню отца: удивительные истории московских пап

День отца во многих странах мира празднуется 19 июня. Этот день — возможность выразить признательность всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей, показать роль папы в становлении ребенка, продемонстрировать уважение к семейным ценностям.

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