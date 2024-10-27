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Несбыточная «четверка»

Несбыточная «четверка»

Почему неадекватный таргет по инфляции является реальной проблемойTASS читайте на monocle.ruПочему неадекватный таргет по инфляции является реальной проблемойС того самого момента, как Банк России в 2014 году приступил к таргетированию инфляции, таргет в 4% был предметом постоянных обсуждений среди экономистов, финансистов и бизнесменов.

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