Взрывы прогремели в Одесской области: ВС РФ нанесли удар по целям на Украине

На Украине вечером 14 июля прогремели мощные взрывы. Прилеты зафиксированы в Одесской области, где, предварительно, ВС РФ поразили цель в районе аэродрома, сообщает "Царьград" со ссылкой на telegram-канал Shot.
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