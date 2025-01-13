В ГД создадут комиссию по доработке закона о статусе ветеранов в новых регионах

В Госдуму внесли проект постановления о создании согласительной комиссии по законопроекту о распространении статуса ветерана боевых действий на участников военной операции, выполняющих задачи в Херсонской и Запорожской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии