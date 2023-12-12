Исследователь субкультур о «Слове пацана»: «Поиск дороги к состраданию»

Россияне спорят о сериале «Слово пацана», посвященном казанским молодежным бандам советских времен. Одни видят в нем романтизацию насилия, другие считают, что авторы попытались показать криминальные субкультуры без прикрас.
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