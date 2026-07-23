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Царьград

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ЕС ввел санкции против Маршала, Жарова и Табака за "пропаганду"

ЕС ввел санкции против Маршала, Жарова и Табака за "пропаганду"

Евросоюз наложил санкции на певца Александра Маршала, руководителя "Газпром-медиа" Александра Жарова и Владимира Табака из АНО "Диалог" за "пропаганду".

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