Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

Boleslav Buljanowskij

Весь асфальтовый бизнес как в бывшем СССР, так и в настоящей России находится под армянами. И как их не гони, а асфальт весь под армянами. Это самый выгодный бизнес, где половину асфальта можно продать. И армяне все торгуют и катают дороги. Не ужели нельзя всех черножопых убрать от кормушек в стране? Не ужели всех черножопых взяточников нельзя посадить? Сколько можно кавказ кормить за счёт населения России?