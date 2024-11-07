Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

Avia.pro - СМИ Когда у тебя фамилия Колозян и ты наследник крупнейшего дорожного подрядчика в Челябинской области, жизнь обещает быть гладкой, как асфальт на центральных улицах, только что уложенный компанией "УралДорСтрой".

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Это надо же так отожраться.
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6 час.
Boleslav Buljanowskij
Весь асфальтовый бизнес как в бывшем СССР, так и в настоящей России находится под армянами. И как их не гони, а асфальт весь под армянами. Это самый выгодный бизнес, где половину асфальта можно продать. И армяне все торгуют и катают дороги. Не ужели нельзя всех черножопых убрать от кормушек в стране? Не ужели всех черножопых взяточников нельзя посадить? Сколько можно кавказ кормить за счёт населения России?
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
А, если ба взятка была не 30 серебр., а 3 миллиона, то мамин и папин сыночка, остался бы на свободе, а южно-уральцы прыгали бы на ухабах.  Жадность, всегда и везде, губит фраеров. 🤷‍♀️
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1 час.

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