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Царьград

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"Сделка с дьяволом": SpaceX сравнили с Ост-Индской компанией из-за Starlink

"Сделка с дьяволом": SpaceX сравнили с Ост-Индской компанией из-за Starlink

Правительства могут передать Илону Маску чрезмерное влияние на доступ граждан и военных к интернету, заключив соглашения об использовании спутниковой системы Starlink, заявил доцент Кембриджского университета Алессио Терци.

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