Владимир Корнилов: Украинцам предлагают самим платить за жилье в Голландии: идея года или безумие?

Депутаты голландского парламента от фракции Партии За свободу во главе с лидером этой партии Гертом Вилдерсом поставили перед правительством вопрос о необходимости взимать с украинских беженцев, заполонивших страну, плату за жилье.
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