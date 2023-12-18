Советник Зеленского: Киев перейдет к «плану Б» в случае отсутствия помощи

Власти Украины в случае прекращения поступления помощи от Запада готовы перейти в «плану Б».Советник Владимира Зеленского Олег Устенко заявил о том, что если запад прекратит финансирование Украины в следующей могу, им придется переходить к запасному плану.
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