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Советник Зеленского: Киев перейдет к «плану Б» в случае отсутствия помощи

Советник Зеленского: Киев перейдет к «плану Б» в случае отсутствия помощи

Власти Украины в случае прекращения поступления помощи от Запада готовы перейти в «плану Б».Советник Владимира Зеленского Олег Устенко заявил о том, что если запад прекратит финансирование Украины в следующей могу, им придется переходить к запасному плану.

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