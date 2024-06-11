Доллар под угрозой? Эксперты о новой платежной платформе БРИКС

Министры иностранных дел БРИКС заявили, что в настоящее время ведется разработка новой платформы для платежей, которая возволит странам-членам организации отказатся от доллара, проводя платежи в национальных валютах.
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