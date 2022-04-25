Глебов о судействе: «В одном эпизоде рефери «Ростову» не свистел, в другом – «Спартаку» свистел. Грех жаловаться»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов оценил судейство в матче РПЛ со «Спартаком» (3:2). — Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности, у Салиховой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх