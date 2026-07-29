Tesla обеспечила себя «зеленой» энергией на годы вперед: компания забронировала 90% мощности гигантской солнечной электростанции в Аризоне

Новый энергетический проект в Аризоне объединит солнечную электростанцию мощностью 509 МВт и систему накопления энергии на 360 МВтTesla заключила долгосрочное соглашение с компанией ContourGlobal на покупку 90% всей вырабатываемой электроэнергии проекта Sterling, который строится в американском штате Аризона.