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Tesla обеспечила себя «зеленой» энергией на годы вперед: компания забронировала 90% мощности гигантской солнечной электростанции в Аризоне

Tesla обеспечила себя «зеленой» энергией на годы вперед: компания забронировала 90% мощности гигантской солнечной электростанции в Аризоне

Новый энергетический проект в Аризоне объединит солнечную электростанцию мощностью 509 МВт и систему накопления энергии на 360 МВтTesla заключила долгосрочное соглашение с компанией ContourGlobal на покупку 90% всей вырабатываемой электроэнергии проекта Sterling, который строится в американском штате Аризона.

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