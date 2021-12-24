Глава Мордовии поручил организовать международное авиасообщение с Саранском к 2024 году

ТАСС, 24 декабря. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу в ходе послания Госсобранию республики поручил обустроить постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Саранска и организовать международное авиасообщение к 2024 году.