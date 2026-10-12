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Царьград

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Воздушная тревога в Киеве не успела сработать. Прилетело, как никогда

Воздушная тревога в Киеве не успела сработать. Прилетело, как никогда

ВС России атаковали Киев и другие украинские города.Киев подвергся новым атакам. Сигналы воздушной тревоги прозвучали уже после того, как ракеты достигли цели.

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