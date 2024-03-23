Третий сезон «Arifureta: Сильнейший ремесленник в мире» покажут осенью, а пока ти...

Третий сезон «Arifureta: Сильнейший ремесленник в мире» покажут осенью, а пока тизерЕще один популярный исекай скоро вернется на экраны — речь об аниме «Arifureta: Сильнейший ремесленник в мире», которое опять передали новой, хотя и старой студии.