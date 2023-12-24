Кастомный Indian Scout по имени Blacktrack BT-06

В работе над Blacktrack BT-06 Саша превзошёл самого себя. Массивный, крепко сбитый и спортивный, этот кафе-рейсер почти умудрился скрыть тот факт, что построен он на базе Indian Scout, 100-сильного V-твина, облегчённого на 35кг и улучшенного по части ходовки.
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