Кастомный Indian Scout по имени Blacktrack BT-06

В работе над Blacktrack BT-06 Саша превзошёл самого себя. Массивный, крепко сбитый и спортивный, этот кафе-рейсер почти умудрился скрыть тот факт, что построен он на базе Indian Scout, 100-сильного V-твина, облегчённого на 35кг и улучшенного по части ходовки.