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MotoTeamRussia

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Кастомный Indian Scout по имени Blacktrack BT-06

Кастомный Indian Scout по имени Blacktrack BT-06

В работе над Blacktrack BT-06 Саша превзошёл самого себя. Массивный, крепко сбитый и спортивный, этот кафе-рейсер почти умудрился скрыть тот факт, что построен он на базе Indian Scout, 100-сильного V-твина, облегчённого на 35кг и улучшенного по части ходовки.

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