Марсианский вертолет Ingenuity в 36-й раз поднялся над песками Красной планеты

Поверхность Марса, которую сфотографировал Ingenuity во время 36-го полета / ©NASA Новый полет произошел спустя неделю после того, как Ingenuity установил новый рекорд высоты, взлетев на 14 метров над дном марсианского кратера Езеро 3 декабря.
Поверхность Марса, которую сфотографировал Ingenuity во время 36-го полета / ©NASA Новый полет произошел спустя неделю после того, как Ingenuity установил новый рекорд высоты, взлетев на 14 метров над дном марсианского кратера Езеро 3 декабря.
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