Сырский отстранил главу штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский временно отстранил главу штаба командования Сил беспилотных систем украинских войск Романа Гладкого от исполнения обязанностей, это связано со специальной проверкойСлужба безопасности Украины проверяет Гладкого «на предмет связей семьи офицера с Россией».
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