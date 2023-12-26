В Курске благоустроили 15 общественных территорий

<p style="text-align:justify"><strong>В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в областном центре продолжается благоустройство общественных территорий, среди которых скверы, пешеходные улицы и детские площадки.
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