Трамп заявил, что Харрис довела границу США до худшего в мире состояния

Политика как она есть

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на должность главы Белого дома довела ситуацию с нелегальной миграцией на южной границе страны до худшего в мире состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера США, кандидата в президенты Дональда Трампа.