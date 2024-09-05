Трамп заявил, что Харрис довела границу США до худшего в мире состояния

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на должность главы Белого дома довела ситуацию с нелегальной миграцией на южной границе страны до худшего в мире состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера США, кандидата в президенты Дональда Трампа.
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