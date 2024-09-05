Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Когда СМОЕМ 4-я ПОСЕЙДОНАМИ АНГЛОЗАСРАНКУ, наступит МИР.Ставки растут: НА...
  • Наталия Сорокина
    Мигранты плодятся, как крысы... Крысы - они и есть крысы!... Выход только один: жёстко и грубо закрыть от них границы!В Госдуме выступи...
  • Валентин Щербаков
    Вот кому нужны в РОССИИ такие отщепенцы и предатели как этот еврей шац....Не выдержал: ещё ...

Трамп заявил, что Харрис довела границу США до худшего в мире состояния

Трамп заявил, что Харрис довела границу США до худшего в мире состояния

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат на должность главы Белого дома довела ситуацию с нелегальной миграцией на южной границе страны до худшего в мире состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера США, кандидата в президенты Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх