Конгрессмены США ссорятся из-за денег Украине

Раскол среди американских конгрессменов из-за финансирования Украины будет нарастать. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что раскол из-за поддержки Украины в США будет лишь нарастать «В США продолжается цикл высокой ….