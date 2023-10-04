Конгрессмены США ссорятся из-за денег Украине

Раскол среди американских конгрессменов из-за финансирования Украины будет нарастать. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что раскол из-за поддержки Украины в США будет лишь нарастать «В США продолжается цикл высокой ….
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