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Эстонцы не желают отпускать танкер «Кивала» из «теневого флота» России

Эстонцы не желают отпускать танкер «Кивала» из «теневого флота» России

Военно-морскими силами Эстонии 11 апреля был задержан в Балтийском море танкер «Кивала» (Kiwala), следовавший под флагом Джибути в российский порт Усть-Луга.

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