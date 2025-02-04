Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

Перед оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) полученную по почте квитанцию лучше сверить с платежным документом в личном кабинете управляющей компании — QR-код на бумажной версии может оказаться подставным.
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