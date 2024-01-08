14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей

Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей. Каждый родитель согласится, что с появлением детей его жизнь круто меняется: тусовки сменяются долгими домашними вечерами, а тишина в комнате воспринимается как благословение свыше.
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