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14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей

14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей

Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей. Каждый родитель согласится, что с появлением детей его жизнь круто меняется: тусовки сменяются долгими домашними вечерами, а тишина в комнате воспринимается как благословение свыше.

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