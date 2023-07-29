smi.today

4 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ФЕЕРИЧНО!!!... Молодцы ребята!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!"РВ": Российский ...
  • лина любимцева
    Странно... но слова Тарасовой НИ О ЧЕМ!! Что стало с нашими тренерами?Тарасова высказал...
  • лина любимцева
    Почему НИКТО не говорит о том, что украинская саблистка НЕ ПРОСТО отказалась пожимать руку  российской спортсменке......Тарасова высказал...

Отставной полковник США указал на ошибки США в оценке России

Отставной полковник США указал на ошибки США в оценке России

Множество ошибок в оценке состояния России со стороны США привели к началу конфликта на Украине, но в Вашингтоне не желают их признавать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 27 июля на своем Youtube-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх