Множество ошибок в оценке состояния России со стороны США привели к началу конфликта на Украине, но в Вашингтоне не желают их признавать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 27 июля на своем Youtube-канале.
Множество ошибок в оценке состояния России со стороны США привели к началу конфликта на Украине, но в Вашингтоне не желают их признавать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 27 июля на своем Youtube-канале.
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