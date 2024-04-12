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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Я бы бабку в дурдом определила вместе с её любимым сыночком. Главное - Алексей, а  все остальные дети и внуки- не в с...Старушка-мать ......
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Старушка-мать ... "с прицепом"

Старушка-мать ... "с прицепом"

– Миш, говорить можешь? – Михаил был за рулём рабочего грузового Вольво. Но звонила сестра не часто, он включил громкую связь, – Ну, звоню тебе сообщить, – она тяжело вздохнула, – Мы завтра мать домой возвращаем.

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Комментарии
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галина волкова
Правдивая жизненная история.
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14 час.
Алексей Павлов
Потерянные люди и винить то некого! Во всём сам виноват. Братья и сёстры в норме, а этот выродок какой - то. Ну а мама и есть мама!
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8 час.
Элеонора Коган
Я бы бабку в дурдом определила вместе с её любимым сыночком. Главное - Алексей, а  все остальные дети и внуки- не в счёт. Бабка на голову больная. Жизнь всех остальных детей превратила в ад из-за этого ублюдка. Она точно больная фанатичка.
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6 час.

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