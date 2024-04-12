Старушка-мать ... "с прицепом"

Потерянные люди и винить то некого! Во всём сам виноват. Братья и сёстры в норме, а этот выродок какой - то. Ну а мама и есть мама!

Элеонора Коган

Я бы бабку в дурдом определила вместе с её любимым сыночком. Главное - Алексей, а все остальные дети и внуки- не в счёт. Бабка на голову больная. Жизнь всех остальных детей превратила в ад из-за этого ублюдка. Она точно больная фанатичка.