– Миш, говорить можешь? – Михаил был за рулём рабочего грузового Вольво. Но звонила сестра не часто, он включил громкую связь, – Ну, звоню тебе сообщить, – она тяжело вздохнула, – Мы завтра мать домой возвращаем.
Старушка-мать ... "с прицепом"
Комментарии
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галина волкова
Правдивая жизненная история.
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14 час.
Алексей Павлов
Потерянные люди и винить то некого! Во всём сам виноват. Братья и сёстры в норме, а этот выродок какой - то. Ну а мама и есть мама!
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8 час.
Элеонора Коган
Я бы бабку в дурдом определила вместе с её любимым сыночком. Главное - Алексей, а все остальные дети и внуки- не в счёт. Бабка на голову больная. Жизнь всех остальных детей превратила в ад из-за этого ублюдка. Она точно больная фанатичка.
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6 час.
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