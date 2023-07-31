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Тен Хаг о 2:3 от «Дортмунда»: «На поле были 11 индивидуалистов. Непростительно»

«Юнайтед» повел на 24-й минуте благодаря голу Диогу Далота, затем пропустил на 43-й и 44-й минутах – дубль сделал Дониэлл Мален.

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