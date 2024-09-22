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Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Бывший руководитель правительства ФРГ Герхард Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над Российской Федерацией.

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Комментарии
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людмила михайлик
Главное, чтобы Россия не вытаскивала Европу и Украину за нас счёт, пусть пропадают
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8 час.
Nikolay Zakharov
Слушайте афганца Сиддика, он на основе математики многие вещи предсказывал и они произошли,и теперь предсказывает конец гегемонии США в 2025г. и соответственно к равноправному взаимодействию многих стран с Россией, а также, что Россия станет снова местом притяжения всех бывших союзных республик.
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4 час.
Семен Демин
Раньше и на западе были разумные политики, которые знали, что такое война. Нынешнее поколение не ведает и совсем отупело.
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3 час.

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