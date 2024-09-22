Бывший руководитель правительства ФРГ Герхард Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над Российской Федерацией.
Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ
Комментарии
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людмила михайлик
Главное, чтобы Россия не вытаскивала Европу и Украину за нас счёт, пусть пропадают
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8 час.
Nikolay Zakharov
Слушайте афганца Сиддика, он на основе математики многие вещи предсказывал и они произошли,и теперь предсказывает конец гегемонии США в 2025г. и соответственно к равноправному взаимодействию многих стран с Россией, а также, что Россия станет снова местом притяжения всех бывших союзных республик.
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4 час.
Семен Демин
Раньше и на западе были разумные политики, которые знали, что такое война. Нынешнее поколение не ведает и совсем отупело.
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3 час.
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