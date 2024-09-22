людмила михайлик Главное, чтобы Россия не вытаскивала Европу и Украину за нас счёт, пусть пропадают

Nikolay Zakharov Слушайте афганца Сиддика, он на основе математики многие вещи предсказывал и они произошли,и теперь предсказывает конец гегемонии США в 2025г. и соответственно к равноправному взаимодействию многих стран с Россией, а также, что Россия станет снова местом притяжения всех бывших союзных республик.