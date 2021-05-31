Русская весна

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Медведев рассказал, чем «Единая Россия» отличается от КПСС

Медведев рассказал, чем «Единая Россия» отличается от КПСС

«Единая Россия» каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

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Вальтер Юпитер
Россияне, вы еще правильно сделали, когда в 1991 году разогнали Коммунистическую партию рабочих и крестьян. Там были одни рабочие, крестьяне и кухаркины дети. Они имели программу развития страны. Они воровать не хотели, не умели, преследовали воров, строили вам мощнейшую национальную экономику, науку, бесплатные квартиры и светлое будущее. Они говорили, что ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. Это вам как-то очень не нравилось. И вы решили, что это совковая партия, бесконечное выполнение плана по дальнейшему развитию страны, унылое социалистическое рабство и разогнали её. Вместо неё вы учредили "Единую Россию." Вот тут все ЧЛЕНЫ правильные. Нет у них ни программы развития страны, ни планов, ни рабочих, ни крестьян, ни кухарок. Одни казнокрады и воры там заседают. По вашему понятию это правильная партия. Продолжайте восхвалять партию воров и жуликов. Они никогда не построят вам никакого светлого будущего. Им некогда. Они строят только для себя, своё светлое будущее. У них, в партии Единая Россия, есть только одна программа, программа личного обогащения. Вам там места нет. В России двадцать миллионов нищих жителей, но вы не забудьте проголосовать на выборах за Единую Россию, иначе они очень сильно на вас обидятся. Голосуя за них, вы голосуете за рекламный щит, на котором красивыми буквами написано название ЕДИНАЯ РОССИЯ и программу личного обогащения её членов!!! Больше голосовать вам не за что.
Максим
Не идеализируйте. После смерти Сталина она быстро выродилась в свою противоположность, докатившись до Новочеркасска 1962. И сейчас на манеже всё те же, их дети и внуки.

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