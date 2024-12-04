Розничные инвесторы скептически относятся к сохранению силы рынка США в декабре

Розничные инвесторы скептически относятся к тому, что начавшийся в этом году рост индекса S&P 500 продолжится в декабре, сообщает Bank of America со ссылкой на данные Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII).
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