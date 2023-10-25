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Не только о футболе

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Первая шайба Овечкина в сезоне, Магуайр и Онана затащили «МЮ», старт НБА, дубль и пятка Роналду и другие новости

Первая шайба Овечкина в сезоне, Магуайр и Онана затащили «МЮ», старт НБА, дубль и пятка Роналду и другие новости

1. Харри Магуайр и Андре Онана затащили «МЮ» в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0): защитник и капитан забил гол, а вратарь отбил удар с пенальти на 97-й минуте.

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Комментарии
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Лена Мисько
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4 д.
Лена Мисько
ЦСКА не просто вспомнил про 20-летие первого российского чемпионства, но и снял (https://t.me/pfccskamoscow/16707) об этом фильм. Болельщикам красно-синих точно зайдет.
ПФК ЦСКА
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4 д.
Лена Мисько
Главными тренерами команд легенд «Локомотива» и ЦСКА в ретроматче будут (https://rsport.ria.ru/20231025/futbol-1905231300.html) Юрий Семин и Валерий Газзаев. Игра должна состояться (https://t.me/pressbox/14311) 19 ноября на «РЖД Арене».
Фернандеш примет участие в футбольном матче легенд "Локомотива" и ЦСКА
РИА Новости Спорт
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4 д.

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