Первая шайба Овечкина в сезоне, Магуайр и Онана затащили «МЮ», старт НБА, дубль и пятка Роналду и другие новости

1. Харри Магуайр и Андре Онана затащили «МЮ» в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0): защитник и капитан забил гол, а вратарь отбил удар с пенальти на 97-й минуте.
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