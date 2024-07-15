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Царьград

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Одиозный львовский русофоб сдался: Для Украины - ни "лучиков", ни "хороших сценариев"

Одиозный львовский русофоб сдался: Для Украины - ни "лучиков", ни "хороших сценариев"

Для Украины больше нет ни "лучиков" надежды, ни "хороших сценариев", признал одиозный львовский русофоб - телеведущий Остап Дроздов.

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