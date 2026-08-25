Темные губы, бледность и другие признаки проблем с почками на лице

Отражение в зеркале может служить индикатором состояния здоровья, в том числе и работы почек. Заболевания почек часто протекают бессимптомно на ранних стадиях, однако некоторые изменения на лице могут указывать на возможные проблемы с этим органом.
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