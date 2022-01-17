Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии

Getty ImagesДжокович прилетел в Австралию 5 января для участия в турнире серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.
Getty ImagesДжокович прилетел в Австралию 5 января для участия в турнире серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.
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