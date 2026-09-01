Маск выбрал президента Украины

Почему американский миллиардер поддержал Федорова в борьбе с Зеленским? Дмитрий Родионов На фото: владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Фото: Johannes Neudecker / DPA / Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Карасев Лариса Шеслер Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск видит риски в контактах с Владимиром Зеленским и предпочитает взаимодействовать с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, убежден профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.