Англия против Италии в финале Евро, падение Стерлинга, Кукуян на Суперкубке России, стратегия «Локомотива» и другие новости футбола

Лена МиськоСпортАнглия против Италии в финале Евро, падение Стерлинга, Кукуян на Суперкубке России, стратегия «Локомотива» и другие новости футболаДоброе утро! Англия в финале, Дания героически оборонялась, а наш утренний дайджест всё так же хорош;) 1.Вернуться к статье881НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Миськовремени нет ( чуть позже более "художественно" дополню тему... картинки там разные )))Лена МиськоБерезуцкий ищет сразу двух защитников. ЦСКА нужны охранники для Акинфеева В заявке немало беков, но проблемы в обороне не решены. https://www.soccer.ru/blogs/record/1266943/muhin-maksim-cska?from=block1кузнецов владимирИспанский защитник Серхио Рамос будет играть в чемпионате Франции. 35-летний футболист перешел в «ПСЖ». Об этом информирует пресс-служба парижского клуба. Футболист заключил трудовое соглашение с вице-чемпионом Франции до лета 2023 года. В парижский клуб Серхио перебрался на правах свободного агента. В конце июня у защитника истек трудовой договор с мадридским «Реалом», за который он выступал с 2005 года. В прошлом сезоне испанского чемпионата Рамос провел 15 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.Лена Мисько13:34 УЕФА открыл дело из-за того, что в лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти КейнаЛена МиськоОпрос : Что случится раньше? - Англия возьмёт трофей - Локомотив выиграет лигу чемпионовЛена Мисько[Сергей Микулик – пока при памяти...] Как любил говаривать в аналогичных случаях один известный советский судья, ставя в концовке при ничейном счете пенальти в ворота гостевой команды: вам же за ничьи не платят? Вот и мне - тоже...Лена Мисько«Химки» объявили о продлении контракта с 34-летним Денисом Глушаковым.Лена МиськоФалькао не приехал, [08.07.21 15:01] **** Так, у нас тут плохие новости для всех, кто собирается притопить за Италию в финале Евро-2020. Энтузиасты из интернетов обнаружили страшную закономерность: за 50 лет истории чемпионатов Европы турнир ни разу не выигрывала сборная страны, которая брала Евровидение в том же году. Как известно, Евровидение выиграла итальянская группа Maneskin. Означает ли это, что в финале Евро все предрешено? У нас есть теория, что нет. Видите ли, Maneskin выиграли Евровидение-2021, потому как предыдущий сбор отменили из-за ковида. Евро-2020 же "проходит по плану" просто в другое время. Короче, мы ни в какие приметы не верим, варим пасту, учим форцу, отращиваем волосы на груди и копим на "Веспу".Лена МиськоБОМБА!!! ДОЖДАЛИСЬ ))) *** Официально: Черчесов покинул пост главного тренера сборной России / Российский футбольный союз официально объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. В заявлении отмечается, что РФС совместно с Черчесовым приняли решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции. «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.Лена МиськоВсе на Никольскую! С - СчастьеЛена Миськои кто будет??? "хуже не может быть" (с) "нет, может, может, может" (с)Лена Мисько"совместным решением"(с) Владимира и ВладимировичаЛена МиськоДопуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия в Санкт-Петербурге с 13 июля запрещён — БегловЛена Миськодля Зенита лазейку оставили, кстати С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек (кроме тех, что согласованы с комитетами по культуре и спорту).Лена МиськоА, между тем, с 13 числа в Питере вводятся новые коронавирусные ограничения. Дата выбрана не случайно - ближайшие дни в городе еще должны работать фан зоны, а иностранцы, приезжавшие на Евро, до 12 июля имеют право находиться в России без виз. Кстати, несмотря на то, что в России матчи уже давно закончились, усиления со стороны сотрудников полиции и росгвардии будут сняты лишь 12 числа. Согласно постановлению местного губера, с 13 июля допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия в городе будет запрещен. Кроме того запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Правда есть оговорки - это ограничение не затронет спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. По плану, ограничения будут действовать до 16 августа. А уже 25 июля стартует РПЛ. И будут ли пускать зрителей на трибуны - пока непонятно.Лена МиськоПо информации «Базы», Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после прекращения контракта. Договор был рассчитан до 2022 года, по нему тренер сборной России по футболу получал 2,5 млн евро в год.Лена МиськоЖаль. Теперь велика угроза появления Саламовича в РПЛ в качестве компенсации за благородный отказ.Лена Миськоа есть другая инфа *** РФС выплатит Черчесову 300 млн рублей неустойки (Eurostavka) Станислав Черчесов, вероятно, получит компенсацию после увольнения из сборной России. Sports.ru (https://www.sports.ru/football/1098953267-rfs-vyplatit-cherchesovu-300-mln-rublej-neustojki-eurostavka.html?utm_source=insta&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-07-08)Лена МиськоБитва инсайдов: Карп - РФС выплатит Черчесову неустойку за разрыв контракта в размере 300млн₽. База и Бигги - Черчесов отказался от неустойки за разрыв. В этой связи один вопрос - зачем отказываться от денег, если ты не подаёшь в отставку, не нарушил контракт, выполнил поставленную и прописанную в контракте задачу и готов работать дальше, а контракт ещё действует полтора года? Поэтому здесь скорее поверю Карпу.Лена МиськоСтанислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после разговора с президентом РФС. Вместо Черчесова - Боаш? Национальная федерация "начнет работу по поиску кандидатов на эту позицию". Это официальная (https://t.me/rfsruofficial/814) формулировка. Но, очевидно, кандидаты на должность уже определены, в том числе, и приоритетный вариант. В ином случае РФС вряд ли бы стал принимать решение о расторжении контракта и сообщать об этом. Очевидно, после непродолжительной паузы назовут и имя нового главного тренера. Вариант с экс-тренером "Зенита" Андре Виллашем-Боашем, судя по всему, основной. И вот, почему: ▫️работал в России; ▫️ знаком представителям "Газпрома" и лично с Александром Дюковым ▫️ сохранил прекрасные отношения с капитаном сборной Артемом Дзюбой Результат нужен сразу (отбор на ЧМ завершается в этом году), поэтому и человек нужен тот, который знает специфику работы в России, знает российских игроков. Это про 43-летнего Боаша, который после "Зенита" тренировал в Китае, а последним местом его работы был "Марсель". Важный момент: когда РФС будет заключать соглашение с новым тренером, важно, чтобы в нем четко была прописана задача - в отборе на ЧМ, в финальной стадии, если сборная туда попадет. Как у тренера голландцев Де Бура, у которого в соглашении был указан как минимум выход в четвертьфинал. Но команда проиграла Чехии в 1/8 финала. Однако задача не выполнена - и тренера в команде больше нет. Сейчас, очевидно, президенту РФС удалось договориться и о сумме неустойки, которую Станислав Черчесов должен получить из-за досрочного расторжения договора. Правда, Сергей Егоров пишет (https://t.me/soccerbiginew/1458), что тренер от нее отказался. И этоЛена Мисько❗️Дмитрий Чернышенко: РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу. Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Высокие результаты – главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу.Ritchie BlackmoreСоолдафон вынужден был отказаться от неустойки. Какие то условия ему поставили, потому, выхода другого не было. Этот хам осетинский не имеет чувство ответственности и стыда, благородство орденоносцу не знакомо вообще. С него удержать ещё нужно, а футболистам по итогам ЧЕ отказать в бонусах за выступление. Не нравится, до свидания. Замену посредственностям найти не проблема.Лена МиськоGretzky-Opex, [08.07.21 16:59] Отставка Черчесова не могла быть целью. Я с ней согласен, она даже слишком запоздала! Но цель не в ней. Цель в том, чтобы наша сборная играла во что-то, хоть как-то напоминающее современный футбол. Контраст на Евро был слишком мучительным для глаз уже не молодого мужчины вроде меня. Значит, назначение сейчас гораздо важнее. И нет ничего глупее постановки вопроса «наш или иностранец». Нужен тренер! Не госчиновник, каким был Черчесов, а нормальный тренер, национальность которого при этому будет второстепенна. И своего можно найти (да!), и зарубежных гастролеров до шута бродить туда-сюда без толку.Лена МиськоFoot’больные люди, [08.07.21 17:19] Что касается нас, могу предположить такой расклад: 1. Иностранец 2. Вполне вероятно, Виллаш-Боаш 3. Если да, жду штаб из нескольких португальских ассистентов (в любом случае зарубежных) и одного нашего тренера, кто будет проводником-знакомить главного тренера с нашим футболом. 4. Вполне вероятно, что тогда это Симутенков. Профессиональный, порядочный, знакомый. В пользу Виллаш-Боаша - знание России, понимание менталитета и раскладов. Меньше времени на адаптацию. Что, если не он? Вижу такие риски: 1. Вряд ли человек детально следил за РПЛ. Нужно будет время на адаптацию. Нужен будет независимый и адекватный тренер-ассистент. Со знанием языка. Кто? 2. С Хорватией скорее всего будет играть плюс/минус тот же состав, что был на Евро. Вводить с листа Захаряна и прочих молодых талантов под Хорватию - себе дороже, это битва за путевку в Катар. 3. Тренер, подписывая контракт до 2024 года, должен будет отдавать себе отчёт, что шанс не попасть в Катар высоки. Не хотелось бы такого сценария, но если да - это создаст разного рода сложности в дальнейшем. Но сейчас уйдёт предматчевую негатив, который мог быть на игре с Хорватией. Будет интерес и воодушевление. И надо понимать, что мы в рейтинге ФИФА около 40-го места, наш чемпионат в клубном рейтинге УЕФА тоже просел - а к нам приедет тренер из топ-6 стран Европы. То есть на входе будет разрыв, который потребуется как можно быстрее убирать. Да ещё и в условиях, когда 3 матча отбора сыграно. Но чем сложнее, тем интереснееЛена МиськоСемнадцатый номер, [08.07.21 17:15] Сборной бы дальше без нового главнокомандующего и полудиктатора. Но и либеральный, совсем легкий тоже не нужен. И чтобы образ в прессе был где-то между Черчесовым и Слуцким. Говорить лучше первого – главное: по делу, честно и без высокомерия. Но слишком хорошо и открыто тоже не нужно. Пусть новым тренером будет немного скучноватый человек, ничего страшного. Еще мне кажется очень важным, чтобы между игроками и тренером не было большой языковой и ментальной дистанции. В идеале – чтобы тренер знал русский язык. Ну, или хотя бы понимал – какой он, русский человек, как живет и из чего вырос. По игре. Сейчас у сборной средний состав. Уровня 2-3 места РПЛ. А мы знаем, как 2-3 места РПЛ играют в еврокубках. Короче, не нужно многого от них ждать, по крайней мере, сейчас. Но сборной важно побеждать и выходить на большие турниры, очень важно. Поэтому нам бы человека, который выжмет из этого состава максимум. Тот, кто умеет делать из средних команд хорошие. Кто приходит на пятерочку и делает из нее семерочку из десяти. И еще не нужно ждать тренера, который поставит, как сейчас любят, «современный, атакующиий футбол». Не нужно. Состав под это не подходит. И условия, в которых существуют сборные. И это не обязательно должен быть топ-тренер с большими достижениями. В сборной добиваются успехов и те, кто не был силен в клубах. Саутгейт, Роберто Мартинес, Хьюлманд. Уф. Вот и получился образ идеального тренера для сборной России-2021. Жаль, что такого не существует. Но кто ближе всех? Я продолжаю настаивать на Владимире Федотове из «Сочи». Второй вариант – Сергей Семак. Меньше всего, но вроде бы тоже – Доменико ТедескоЛена МиськоАналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [08.07.21 17:08] Черчесов уволен, но это вообще не та проблема, с которой надо бороться Готовил материал для других целей, поэтому чутка пришлось переписывать перед постановкой. Признаться, я надеялся на взвешенное решение Александра Дюкова. Но он все-таки поддался давлению общественного мнения. Ничего такого в этом нет. Наоборот, логично, совсем без поддержки было бы тяжело. Наверняка о том же подумал после пресс-конференции Черчесов. Но я бы хотел сказать про другое. После поражений обсуждают одно и то же: сменить тренера, поменять лимит на легионеров, ввести потолок зарплат и даже вернуться к формату «весна-осень». Но это все лежит на поверхности и не имеет такого уж влияния на наш футбол. Очень часто слышал мнение, что сборная России играет в древний футбол. Ну а вы давно смотрели матчи РПЛ? Разве там лучше? А у нас почти вся сборная из игроков РПЛ состоит. Они даже не знают, что можно играть по-другому. И было бы странно, если бы Черчесов требовал от них летать по полю с такой же скоростью, как Италия. Все равно ничего бы он от них не дождался. Впрочем, и это не самое главное. Ключевая проблема российского футбола — это бездействие. Мы так часто обсуждаем, что нужно изменить, а порой даже предлагаем дельные вещи. Но при этом совершенно ничего для футбола не делается. В 2009 году РФС принял Стратегию развития футбола до 2020 года. Знаете сколько пунктов этой стратегии были выполнены к назначенному сроку? Ни одного. Даже наполовину ничего не сделали. Там говорилось о создании региональных центров подготовки, о единой методике работы с футболистами, о развитии тренерского цеха. Знакомо? Все то же самое, разве только более конкретно говорится в новой Стратегии развития футбола до 2030 года. К промежуточным итогам в 2021 году опять нет ничего... Хотя справедливости ради с назначением Дюкова в РФС дело сдвинулось с места. Теперь я только молю, чтобы в сборную России не назначали иностранца. Иначе опять выложат зарплату из нескольких млн евро, а детско-юношеский футбол опять ничего не получит. Подробнее в материале @sportsdailyru 👇👇👇 https://www.sportsdaily.ru/articles/otstavka-cherchesova-iz-sbornoj-chto Поддавшись эмоциональному фону, президент РФС Александр Дюков договорился ....сергей озеровДюков,как раз и принял самое взвешенное решение,во первых,для него не существует никакое общественное мнение,знатье его он не желает.Но тут вот на горизонте появился такой серьезный арбуз,в лице кремлевских и думских,что надо было спасать свой зад...тут Черчесов,очень кстати проявился на пресс конференции с аброй кадаброй в словах и мыслях.Прикрыться таким бестолковым тренером сам бог велел,что Дюков и сделал. Следующие провалы будут легко парированы чинами РФС-"Вы же сами хотели другого тренера,мы тут не причем". Важно отметить,наш РФС настолько не профессиональный,что выбор тренера для них оказался мучительной задачей. Бегают чины по углам, и везде слышат отказ,и понятно почему-футбол разрушил газпром,ради любимой команды,исчез соревновательный спортивный процесс,зато появились надуманные герои,великие бомбардиры,колизеи и свои земли,свой ЭСК,свои судьи,а также,впервые в истории болельщики террористы.Это я к тому,что арбуз покатится дальше,процесс пошел,а если и на ЧМ не выйдем,то Дюкову все равно придется отвечать за "необычайно тяжелую" проделанную работу,лимитами тут внимание не отвлечешь,за судейских еще не ответил.Лена Миськоо! только не это ( *** Федун о Черчесове: «Благодаря ему мы играли в 1/4 ЧМ. Страна была счастлива, за это скажем спасибо» Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался (https://sport24.ru/news/football/2021-07-08-fedun-skazhem-cherchesovu-spasibo-blagodarya-yemu-my-igrali-v-chetvertfinale-chempionata-mira-strana-byla-schastliva) об увольнении главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо. Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», – сказал Федун.Лена Миськополевой командир и бывший вояка найдут друг другаЛена Миськоесли говорить серьезно, то... то, что Черчесова убрали, после той прессухи это был только вопрос времени. Радости от такого решения может быть не больше, чем от знания, что чайник на газовой плите закипел, если вы его туда поставили. Черчесов – токсик, он бесил народ. Вы же в курсе, что лет пять назад похожая история была и в сборной Дании? Там тоже вокруг сборной была странная атмосфера. Их не любили по тем же причинам, что и сборную Стаса: закрытость, утилитарность, напыщенность и отсутствие результата. Но там быстро сообразили, как нужно строить работу с фанатами и в каком стиле играть в футбол, поэтому сейчас мы видим абсолютно другое: раскрепощённость, классный футбол, открытость и единство. На трибунах даже после двух поражений в группе у датчан была тотальная поддержка. Но это тоже – только маленькая часть. Увольнение и все эти имиджевые дела в хорошем смысле популизм. Он тоже нужен, но ещё сильнее России нужна система подготовки молодых футболистов, реформа турниров и все такое. Как мы знаем, консалтинговое агенство из Европы, которое изменило чемпы Бельгии и Австрии, сейчас работает над реформами и нашего футбола, проводятся консультации с владельцами и руководством ведущих клубов, но будут ли рекомендации учтены? Никто не знает. Рано кричать «ура», избавившись от токсичного соседа за стеной, если фундамент дома рассыпается от старости и некачественных материалов. Вот над этим надо всем подумать. И, да, я не верю, что Черчесов отказался от неустойки. Человек с зарплатой 2,5 млн евро в год так не сделает, а если бы даже собирался, то сделал бы это красиво и на пресс-конференции. Станислав Саламович эпатировать обожает. Такой он человек. Подписывайтесь: @spartakozЛена Миськоого Черчесову заплатят за досрочный разрыв контракта почти €4кк. Узнай какой первый комментарий дал Черчесов после отставки 👉в источнике (https://t.me/joinchat/WjWkg-5ZpDlhZTYy)👈Сергей МикульскийКто эти контракты сочиняет? Руки оторвать. Видимо там откатов ВОЗ и маленькая тележка. Не страна, а птичий рынок.Лена МиськоЮристы составляют контракты, у каждого тренера да и футболиста есть агент, вот они и отвечают за контракты да это не только у спортсменов такЛена МиськоТак, сообщают, что немецкий специалист – приоритетная кандидатура на смену Черчесову в сборной России! Есть три варианта, кто это может быть👇 https://www.sports.ru/football/1098955732.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-07-08Лена МиськоЯ вхожу один из первых В медицинский кабинет. У меня стальные нервы Или вовсе нервов нет! Если только кто бы знал бы, Что билеты на футбол Я охотно променял бы На добавочный укол!.. Сергей Михалков "Прививка"Лена МиськоSport24: Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев в скором времени подпишет двухлетний контракт с леверкузенским «Байером». Ранее о возможном переходе Лунева в «Байер» сообщил «РБ Спорт».Лена МиськоВ сборной амнистия 29 слов, запрещенных Черчесовым Возвращаем и проблемы, и товарищеские матчи, и даже перспективу 😝Лена Миськоболельщики везде одинаковые, обыграть Францию и проиграть Испании - плохой результат, ¼ это слабо... https://inoprosport.ru/post/35331-do-svidaniya-tovarishch-shveytsartsy-sobirayut-vladimiru-petkovichu-chemodan-v-rossiyu?r=translations inoprosport.ru «До свидания, товарищ» - швейцарцы собирают Владимиру Петковичу чемодан в Россию / Владимир Петкович провалил четвертьфинал во главе сборной Швейцарии на Евро-2020. Как скоро 57-летний тренер окажется на бровке сборной России? – ставит вопрос ребром журналист швейцарского Nau.ch Матиас Нойхаус. У него контракт до 2022 года, и он его выполнит. Об этом сам Петкович заявил на пресс-конференции после Евро-2020. Ранее ему приписывали пост наставника в «Фенербахче», но Петкович опроверг слухи о переезде в Турцию. «У «Фенербахче» есть тренер», - ответил Петкович. Сегодня Петкович является кандидатом на пост нового тренера сборной России, где может стать преемником Станислава Черчесова. «Петкович рассматривается как кандидат. Но предметного разговора с ним пока не было», - утверждает источник в российской газете. Швейцарские фаны похлопали в ладоши такому развитию событий: 54% читателей издания хотят немедленного ухода ПетковичаЛена Миськонеправильные они какие-то...Лена Миськовот теперь и мы... со своим штаммом *** ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список для отслеживания / Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, обнаруженный в России, в список для мониторинга. Это в четверг, 8 июля, следует из данных на сайте организации. https://iz.ru/1190602/2021-07-08/voz-vkliuchila-rossiiskii-shtamm-covid-19-v-spisok-dlia-otslezhivaniiaЛена МиськоВот этот всех и забодает..Лена Миськоповторно заразились коронавирусом в России не более 1%.,А после прививки от коронавируса заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся, добавила Попова Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/08/07/2021/60e7462c9a79471e1f997a84?from=newsfeed РБК ( Попова назвала долю повторно заразившихся COVID Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу Россия-1 , что повторно заразились коронавирусом в России не более 1%. А после прививки от коронавируса заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся, добавила она.Лена Миськозачем тогда переболевших вакцинироваться заставляете?Лена МиськоПарагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подписал (https://www.instagram.com/p/CRE3NAfAvpT/) контракт с «Динамо» на четыре года. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента.Лена МиськоБальбуэна 🔵⚪️ Лаксальт, Бальбуэна… как оцените первые трансферы Наримана?Лена Мисько💥 Пока в футболе гнилая система, нас не сделает счастливыми ни один тренер Журналист Александр Головин – о том, почему уход Черчесова ничего не изменит👇 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2941864.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-07-08Лена МиськоГлавный арбитр финала – Кайперс Главным арбитром финального матча чемпионата Европы-2020 Италия – Англия, который пройдет в Лондоне 11 июля, назначен голландец Бьёрн Кайперс. Функции видеоарбитра выполнит немец Бастиан Данкерт. У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным. Для Данкерта встреча станет восьмой в роли ВАР на турнире и 13-й в общей сложности (еще пять раз он работал третьим АВАР). Ассистенты Кайперса – Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра (оба – Голландия), АВАР 1 – Пол ван Букел (Голландия), АВАР 2 – Кристиан Гиттельманн, АВАР 3 – Марко Фриц (оба – Германия), резервный – Карлос дель Серро Гранде (Испания).Лена МиськоДай ударитЬ, [08.07.21 19:19] Мы бы сильно не радовались отставке Черчесова, по причине его дальнейшего лоббирования в ведущие российские футбольные клубы. Он же может оказаться в любом. Нам рассказывали, как Черчесов себя вольготно чувствует в ложе «Открытия Арены», как ведёт себя рядом с Леонидом Федуном, что реально можно поверить в его возвращение в «Спартак». Черчесов может оказаться также в ЦСКА, в «Зените», да даже в «Динамо», только зашатается стул под главным тренером этих команд, начнётся пиар-кампания в печатных СМИ, с целью затащить Стаса туда. Для Черчесова нет никаких преград, вспомните ситуацию с Федотовым. По поводу выбора новым главным тренером Сборной России Вилаша-Боаша, хотим сказать следующее: назначьте сразу тренером Дзюбу, в его помощники отрядите Анюкова и Кержакова, что мелочиться! Ваш Боаш провалился вообще везде, а в Россию его тащут, чтобы он был ручным, диктовать ему кого вызывать, а кого нет, чтобы из Санкт-Петербурга футболистов было больше, чем из Москвы. Новый этап развития. Подписывайтесь @daiudaritМаксим КомаровНе стал бы называть Боаша ручным, автор поста плохо его знает. Андрюха критиковал своего Патрона, кто из современников делал так? Он (Боаш), вообще, искренний и наивный рыжий парень. Может, конечно, изменился. Но он совершенно точно будет строить команду так, как сочтёт нужным. Дзюбу он привёл в Зенит, но лишь потому, что на тот момент это был самый перспективный нападающий в России. Не факт, что так будет и сейчас. Вообще, Боаш сборные команды не тренировал - основной минус именно в этом. Не знаю… я сторонник назначения Михаила Галактионова. С твёрдыми гарантиями работы четырехлетнего цикла.Лена Миськопочему Михаила Галактионова?Максим КомаровПотому что, он - Главный тренер молодёжной сборной. Которая вполне симпатична. Если добавить туда Джикию, Караваева, Чистякова, Евгеньева, Мостового, Миранчуков, Головина, Баринова, Кузяева, Соболева… может, кого и забыл, то получится интересно. Только «этому проекту» нужно время. По такому пути прошли тренеры и сборные Дании и Финляндии.Лена Миськоу меня нет возражений и с тем, что надо набраться терпения и дать результата - тожеМаксим КомаровУ тебя нет, у меня нет, у Закирова нет. А у дурачков - троллей, они тут же будут. При первых же неудачах. А по моим впечатлениям, таких дурачков очень много.Лена Миськоможет и много, но всяко меньше чем адекватных)Лена МиськоУ нас, кстати, по персоналиям не так все печально, как подают Нет левого защитника, от слова совсем, нужно определиться с вратарем. В центре убрать Оздоева, наверное... и можно играть Дзюбе замена есть, в центре обороны надо Евгеньева наигрывать. Слева этого...как его ...Самошникова. Справа - Караваева Опорным - Баринова. Тогда можно и Зобнина рядом оставить В атаке есть Головин, Миранчуки. Может кто подтянется еще Можно работать с этим материаломМаксим КомаровСмеёшься? Соотношение всегда исторически было в их пользу. Пусть мое самомнение и раздуто до небес, но к сожалению это так - дураков гораздо больше. И мы сами часто ведём себя так же по идиотски. Тем самым, ещё увеличивая их преимущество.Максим КомаровНу вот, а тебя Главным тренером назначить. И Дзюбе замена есть, и Оздоева убрать, а Зобнина можно оставить. И слева этот… как его… Самошников. И Евгеньева в центре наигрывать, одного.Лена Миськоу тебя просто настроение плохое)Ruslan ZakirovЗабавно, что у меня действительно возражений нет. Пускай Дюков делает что хочет со своей второй командой.Лена Миськоне... меня нельзя я их распущу, строгости во мне нет) и все правильно я сказала... по составу!Лена Миськово... еще один пессимист прибыл не... пойду я спать - Боливар не выдержит двоихRuslan ZakirovЯ не пессимист. Я объективно оцениваю потенциал всей этой богодельни с элементами тыряния мелочи по карманам.Максим КомаровСтарик, тут ничего забавного нет. Дюков ровно такой же проводник и винтик (одновременно), государственной машины, как и любой другой чиновник или олигарх. У нас правит Бюрократия, и мы с тобой за это голосуем. Значит, это наш выбор. Но порассуждать о том, как было бы, если бы… мы вполне можем. Этим и занимаемся. А просто ныть, как делают «дурачки», я считаю бесперспективным. Не думаю, что если завтра Дюкова заменит Зарема Салихова (например), наступит ЭРА благоденствия. Ну, загонит она «запоребриковых»… за поребрик… что-то изменится? Нет, это самообман. А самообманом мы можем прекрасно заниматься и в текущих реалиях.Максим КомаровКонечно, правильно. Получится «Спартак» плюс Головин и почему-то Баринов. Хотя он, как раз, к Спартаку не очень. Очевидно, что это - 20 лет… без титулов? Ну, титулов то у сборной и так нет. Нормальный, значит, по составу, план. Будет не хуже, чем сейчас.Максим КомаровВчера за Зенит против Вердера слева в защите играл Круг. А выше его - Андрей Мостовой («Тимо Вернер», по мнению Руслана). Ибо, Дуглас Сантос заменял в опорной зоне Вильяма Барриоса. А Юрий Валентинович травмирован, да и будущее его в Зените туманно. Ну, Зенит достаточно быстро получил мяч в свои ворота - именно с фланга Круга. Которого нападающий Вердера издевательски уложил на газон. Потом это могло повториться ещё дважды, но в завершении враги были не точны. Это я к чему? А к тому, что Круговой - это реальный кандидат в сборную России, кто бы ее не возглавил. Вместе с Тикнизяном и этим, как его, Самошниковым! Мощная конкурентная группа, ничего не скажешь. В принципе, есть вариант - натурализовать Сантоса. Если сборную будет тренировать Боаш (или любой другой фирмач), он именно это и потребует сделать в первую очередь. Ну а ты, как тренер - теоретик, можешь, конечно, предложить наигрывать на этой позиции Пашу Маслова.Лена Миськоиз каких моих слов ты сделала вывод: "Получится «Спартак»"?, ну и в данной ситуации, которую мы обсуждаем, отношение Баринова с Спартаку - меня меньше всего волнуетЛена МиськоСантосу 28 лет, зачем нам его натурализовать?, да и разве он не заигран за свою сборную? да, я верю в то, что Паша Маслов будет игроком сборнойЛена Миськопессимист с объективной оценкой )))Ruslan ZakirovМне кажется, ты ошибаешься насчет позиции Дюкова. Что за привычка такая вешать всю жопу в стране на Начальника? Да, и при чем здесь Салихова? Для футбола нужен человек, который знает как работает футбол за рубежом и в России. Например, Цорн, Черышев-старший или я (на полном серьезе). Про Мостового или других бывших спартаковцев чего-то даже говорить нет желания. Какая-то психологическая компенсация у них всех. Хотя из наших бывших я бы рассмотрел кандидатуру Дмитрия Ананко - опытный самодостаточный человек с мозгами (может поэтому он и не нужен в студии Тины).Ruslan ZakirovПашу надо клонировать. Круче него играет только один игрок, тот самый, который больше всех голов забил на ЧЕ-2020.Максим Комаров))) Про Цорна ты отлично сказал!Максим КомаровВозраст 28 лет не мешает Сантосу быть в паре парсеков впереди по уровню мастерства от любого коллеги по амплуа с паспортом. За сборную Бразилии он не заигран. Почему надо натурализовать? По той же причине, по которой натурализовали Марио.Максим КомаровЧеловек должен во что-то верить. Лучше всего, в Бога! Ну а кто нет, тот последовательно верит то в Валеру, то, вот, в Пашу Маслова.Лена Миськонатурализуйте для себяЛена Миськону что за ерунду ты пишешь? веровать в Бога, и верить в способности и успех человека - это две большие разницы если ты этого не понимаешь, мне тебя искренне жальМаксим КомаровТак это и есть - для себя. Так как, это моя команда - сборная России. И я не предлагаю Дугласа натурализовать. Я сказал, что этого сразу потребует Боаш или любой другой фирмач. Они Пашу Маслова не станут переучивать.Максим КомаровНе стану вступать в теологический спор. Но отмечу, что Вера в Бога и в способности и успех человека - суть едина! Вера она именно в этом и заключается. А вот язычники верят во что-то (или кого-то), конкретного.Максим КомаровПаша этот самый игрок и есть.Лена Миськонифига не едина суть, абсолютно разные вещи!Лена Миськотебя не поймешь, то тебе кроме Зенита никто не интересен, да и футбол ты вообще не любишь, то теперь сборная - твоя команда сам себе противоречишь / его не надо переучивать, у Маслова хорошая школа, Маслов при том, что играет свой первый сезон в РПЛ не раз отмечался тем же ДорскимМаксим КомаровЗенит и Сборная РоссииЛена МиськоОрлов: моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек🔥 «Сейчас моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек. Это Бердыев! Он был дважды чемпионом страны, у него команда хорошо играла с сильнейшими зарубежными клубами. Помните «Барселону» и «Баварию»? Но самое главное другое: он великолепный тактик. Тренер сборной — это именно тактик. Тренерами сборной назначают тех, кто выигрывал чемпионат страны. Газзаев был тренером, Сёмин был, Романцев был. Вот Семак ещё не был. Но Бердыев дважды побеждал. Потом бросились на зарубежных тренеров, а до этого существовала такая система. Почему Лобановский был тренером сборной долгие годы? Потому что киевское «Динамо» всё выигрывало. Считаю, что можно попробовать Бердыева» Источник: "championat.com"Максим КомаровГеннадий Сергеевич с Курбаном Бердыевичем - друзья. Курбан на Радио Зенит бывал не раз. Дай Орлову волю, Бердыев давно бы Зенит тренировал. Но то, что он (не Орлов) может быстро дать результат, тут я согласен. У нас будет самая скучная и непробиваемая сборная в мире.Лена Миськода прям непробиваемаякузнецов владимирБердыев, Семин, Романцев, можно еще Непомнящего позвать, а еще Бышовец имеется. полная когорта.Лена Миськомы все-таки ГТ сборной выбираем, а не дом престарелых комплектуемRuslan ZakirovГершковича еще забыл.Лена Миськовот это да... *** nplus1.ru (https://nplus1.ru/news/2021/07/07/salmo-trutta) Форели поплавали в метамфетамине и приобрели зависимость / Метамфетамин, который со сточными водами попадает в реки и озера, способен сформировать зависимость у обитающих там рыб. К такому выводу пришли чешские и американские ихтиологи, проведя ряд экспериментов с форелями. Особи, которых на протяжении восьми недель держали в воде с небольшой концентрацией метамфетамина, проявляли признаки зависимости от него, а когда им в воду перестали подмешивать психостимулятор, начинали страдать от синдрома отмены. Как отмечают авторы исследования в статье для журнала Journal of Experimental Biology, в дикой природе загрязнение метамфетамином может серьезно изменить поведение рыб, что отрицательно скажется на всей экосистеме.Комментировать
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