Врач Шевченко заявила, что чистка зубов два раза в день — базовая необходимость

Доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии и основатель Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко рассказал, что ежедневная гигиена полости рта включает обязательную чистку зубов дважды в день и использование дополнительных средств для ухода.
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