Врач Шевченко заявила, что чистка зубов два раза в день — базовая необходимость

Новости внутренней и внешней политики в России

Доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии и основатель Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко рассказал, что ежедневная гигиена полости рта включает обязательную чистку зубов дважды в день и использование дополнительных средств для ухода.