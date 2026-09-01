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Орловские новости

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Жительница Свердловского района украла деньги в Покровском, заплатит штраф 100 тысяч

Жительница Свердловского района украла деньги в Покровском, заплатит штраф 100 тысяч

43-летняя женщина из Свердловского района забрала из чужого дома в деревне Козловка 15 тыс. рублей и получила штраф 100 тыс.

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