Бегством спасшийся из освобождённого Вооружёнными силами Российской Федерации командир подразделения ВС киевского режима Арсений Прилипка проинформировал о том, что Армия России усилилась, взяв под свой контроль расположенный на возвышенности населённый пункт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии