Хинштейн: ВСУ атаковали село Гуево в Курской области

Накануне, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь празднования Дня Победы, украинская сторона нанесла удар по селу Гуево Суджанского района Курской области, ранения получили две пожилые женщины.
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