Бойцы группировки «Запад» уничтожили орудия ВСУ с помощью БПЛА «Орлан-10» и «Ланцет»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 20-й армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и артиллерийские орудия подразделений ВСУ с использованием связки БПЛА «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет».
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