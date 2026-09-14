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Бойцы РФ освободили населенный пункт Шевченково Харьковской области

Бойцы РФ освободили населенный пункт Шевченково Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Шевченково в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.

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