С приближением летнего сезона, Роспотребнадзор напоминает родителям о правилах подготовки детей к отдыху в летних лагерях — Перед отправкой важно правильно собрать и рассчитать вещи на 21 день смены.
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С приближением летнего сезона, Роспотребнадзор напоминает родителям о правилах подготовки детей к отдыху в летних лагерях — Перед отправкой важно правильно собрать и рассчитать вещи на 21 день смены.