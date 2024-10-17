📹⚡️Разведывательно-ударный БПЛА "Иноходец-РУ" нанес успешный удар по очередному замаскированному в лесопосадке Курского приграничья танку ВСУ.
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📹⚡️Разведывательно-ударный БПЛА "Иноходец-РУ" нанес успешный удар по очередному замаскированному в лесопосадке Курского приграничья танку ВСУ.