В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям правила проезда железнодорожных переездов

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 9 июня 2022 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.