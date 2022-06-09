В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям правила проезда железнодорожных переездов

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 9 июня 2022 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.
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