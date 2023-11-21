Больнице Златоуста помогут врачебным персоналом

Больнице Златоуста (Челябинская область) окажут поддержку врачебным персоналом. Как сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, соответствующие решения приняли 21 ноября в ходе визита в город.
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